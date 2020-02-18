Украина снова поднимет вопрос введения миротворцев на Донбасс в ООН

Украина снова поднимет вопрос введения миротворческой миссии на Донбасс в ходе заседания Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Что касается миротворческой миссии: каждый раз, когда мы говорим в Нормандском формате: то ли это лидеры, то ли министры, или это в Минске – постоянно есть этот вопрос. Но хочу напомнить, что из-за того, что он не был предложен в Минских договоренностях, к которым цепляются все, особенно в РФ – к каждой букве, к каждой запятой, что миротворческой миссии там нет, позволяет им постоянно снимать этот вопрос. Не просто напомнить и поговорить о нем, а привлечь, наконец, миротворцев», – отметил он.

Глава МИД Украины сообщил, что сегодня, 18 февраля, он вылетит в Нью-Йорк для того, чтобы провести переговоры с генеральным секретарем ООН и выступить перед Генеральной ассамблеей ООН, в частности, чтобы напомнить о введении миротворческой миссии на Донбасс. «Мы ожидаем, насколько это возможно, такую операцию. И не так – на линии разграничения, как предлагает РФ, а на всей оккупированной территории Украины», – заявил Пристайко.

Глава МИД Украины также проинформировал, что на следующей встрече в Нормандском формате участники переговоров планируют обсудить широкий круг вопросов по Донбассу, включая контроль над участком российско-украинской границы, который должен стать приоритетным.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова на ICTV»