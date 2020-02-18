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Якобы несчастный случай: На Донетчине командир до смерти избил солдата ВСУ

18.02.20 11:37
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На Донетчине за избиение солдата до смерти будут судить командира подразделения одной из воинских частей ВСУ. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Краматорске, завершено досудебное расследование в данном уголовном производстве.

«По версии следствия, в июле 2016 года из-за недовольства выполнением подчиненным обязанностей военной службы, командир подразделения побил солдата, и он умер в госпитале. Также следствие проверило обстоятельства возможной предвзятости командования части при проведении ними служебного расследования, по результатам которого с умершим военнослужащим якобы произошел несчастный случай. Правоохранители указанную версию командования опровергли и установили обстоятельства гибели военнослужащего», – говорится в сообщении.

«Обвинительный акт в отношении командира подразделения воинской части за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 121 УК Украины) и превышение военным служебным лицом власти (ч. 4 ст. 426-1) УК Украины направлен в суд», – проинформировали в Офисе генерального прокурора.

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