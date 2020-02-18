Якобы несчастный случай: На Донетчине командир до смерти избил солдата ВСУ

На Донетчине за избиение солдата до смерти будут судить командира подразделения одной из воинских частей ВСУ. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

По данным ведомства, под процессуальным руководством военной прокуратуры Донецкого гарнизона территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенным в Краматорске, завершено досудебное расследование в данном уголовном производстве.

«По версии следствия, в июле 2016 года из-за недовольства выполнением подчиненным обязанностей военной службы, командир подразделения побил солдата, и он умер в госпитале. Также следствие проверило обстоятельства возможной предвзятости командования части при проведении ними служебного расследования, по результатам которого с умершим военнослужащим якобы произошел несчастный случай. Правоохранители указанную версию командования опровергли и установили обстоятельства гибели военнослужащего», – говорится в сообщении.

«Обвинительный акт в отношении командира подразделения воинской части за нанесение умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 2 ст. 121 УК Украины) и превышение военным служебным лицом власти (ч. 4 ст. 426-1) УК Украины направлен в суд», – проинформировали в Офисе генерального прокурора.