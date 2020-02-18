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Бой в районе Новотошковского завершился, – пресс-центр ООС

18.02.20 10:39
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Бой в районе населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный (Золотое-4) на Луганщине завершился. Среди украинских военных есть потери. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

«В настоящее время бой вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный закончился. Подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией», – сообщили в пресс-центре.

Среди украинских военных есть один погибший, четверо получили легкие ранения, им оказывается медицинская помощь. Потери противника – один погибший, пять – тяжело раненых.

«Противник запросил режим тишины. Позиции украинских защитников не потеряны. В готовности к применению находятся подразделения резерва из состава Объединенных сил. Ситуация полностью контролируется», – проинформировали в пресс-центре.

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