Владимир Зеленский отреагировал на обострение на Донбассе

Сегодняшнее наступление незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Луганском направлении – это попытка сорвать мирный процесс по урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook.

Глава государства отметил цинизм НВФ, которые пошли в наступление в пятую годовщину Дебальцевской трагедии.

«Воины Вооруженных сил Украины дали достойный отпор агрессору. К сожалению, с нашей стороны есть потери. По состоянию на сейчас бой завершен. Это не просто циничная провокация, целью которой является нажать на дебальцевскую рану, которая никогда не заживет полностью. Это – попытка сорвать мирный процесс на Донбассе, который начал продвигаться хоть и небольшими, но уверенными шагами. Собираем сегодня заседание СНБО. Будем обсуждать и принимать решения о дальнейших шагах», – написал президент.

Владимир Зеленский также отметил, что курс Украины на завершение войны и преданность международным договоренностям остается неизменным – так же, как и решимость дать отпор любым проявлениям вооруженной агрессии против Украины.