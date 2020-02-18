Местные выборы: В Украине не исключают, что представители «Л-ДНР» могут стать легитимными

В Украине не исключают, что некоторые представители «власти» в «Л-ДНР» на местном уровне могут стать легитимными в результате голосования на местных выборах, которые должны состояться по украинскому законодательству. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Легализуем ли мы таким образом боевиков? Мы хотели бы пресечь легализацию любого, кто находится на той стороне линии соприкосновения. Именно поэтому, мы как демократическое государство, избрали эту модель – проведение местных выборов, которые, как вы знаете, там долгое время не проходили, для того, чтобы избрать хотя бы минимально на низшем уровне местную власть, районную власть, локально», – пояснил Пристайко.

«Мы хотим легализовать тех людей, которых изберут на локальном уровне. И те люди, которые их изберут, должны знать, что они несут ответственность теперь, что в их районе будет новый глава. Я не удивлюсь, если часть этих людей будет теми же самыми, которые сейчас де-факто управляют. Мы это понимаем, мы не наивные, но это путь демократического государства, который мы избрали: люди сами должны выбрать и нести ответственность за избранных ними людей. Мы не можем из Киева назначить», – прокомментировал глава МИД Украины.

На вопрос, как он оценивает политическую ситуацию на неподконтрольном украинским властям Донбассе, перекладывая ответственность об итогах голосования на избирателей, которые фактически несколько лет находятся под влиянием российской пропаганды, Пристайко заявил: «Мы понимаем, что какая-то часть тех людей изберутся по-новому, потому что люди (избиратели, – прим. ред.) находятся под прессингом пропаганды и прямой зависимости от почти военных структур, которыми руководят российские кураторы. Мы это целиком осознаем. Если у вас есть лучший план, каким образом это провести (выборы на Донбассе, – прим. ред.), я бы, как министр, просил бы вас пояснить, какой у вас план».

Глава МИД Украины также проинформировал, что на следующей встрече в Нормандском формате участники переговоров планируют обсудить широкий круг вопросов по Донбассу, включая контроль над участком российско-украинской границы, который должен стать приоритетным.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него есть ощущение возможности проведения выборов на Донбассе осенью этого года одновременно с местными выборами во всей стране, но не исключает замораживания конфликта.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова на ICTV»