Необходимо сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы, – Яценюк

Президент должен немедленно созвать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) и сформировать план действий в ответ на агрессию Москвы. Об этом сегодня, 18 февраля, в своем Facebook написал лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк.

Политик отметил, что сегодня утром незаконные вооруженные формирования (НВФ) с применением запрещенного оружия атаковали позиции украинских военных у ряда населенных пунктов на линии противостояния.

«По предварительным данным, среди наших бойцов есть тяжелые потери. Очередной акт агрессии России против нашего государства является еще одним демонстративным доказательством, что попытки умиротворения Кремля бесперспективны. Вместо ожидаемого мира Россия провоцирует очередное обострение, которое приносит новые жертвы и разрушения. Такое хищническое поведение агрессора должно получить адекватную реакцию Украины и международного сообщества», – написал Арсений Яценюк.

Политик также отметил, что президент Украины должен немедленно созвать заседание СНБО и сформировать план действий Украины в ответ на агрессию Москвы.

«Иллюзий в оценке намерений России быть не может. Такие иллюзии стоят кровь и жизнь наших людей. К миру агрессора могут принудить только международное давление и санкции, а также сильная Украинская армия, готовая решительно защитить нашу независимость и суверенную территорию. Россия должна безоговорочно убраться из Украины, понести ответственность за агрессию и оккупацию – это единственный путь для решения конфликта», – написал Яценюк.