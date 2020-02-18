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Во время атаки на украинские позиции НВФ стреляли через жилые дома, – Стокоз (Видео)

18.02.20 13:36
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В ходе атаки украинских позиций на Луганщине незаконные вооруженные формирования (НВФ) стреляли через жилые дома. Об этом на своей странице в Facebook сообщил экс-заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз.

По его словам, НВФ применяли ствольную артиллерию, однако получили отпор со стороны украинских военных. Также Стокоз опубликовал видео, снятое на стороне НВФ, где видно, что обстрел ведется через жилые дома. «Видео с той стороны, на нем видно, как оккупанты стреляют через жилые дома», – написал он.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.

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