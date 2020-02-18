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В «ДНР»: Житель Донецка разгуливал ночью с автоматом Калашникова

18.02.20 13:48
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В неподконтрольном украинским властям Донецке 31-летний местный житель разгуливал по городу в период действия комендантского часа с автоматом Калашникова. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает «МВД ДНР».

Отмечается, что мужчину задержали в Киевском районе Донецка. «Стражи порядка остановили горожанина во время действия комендантского часа. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленника автомат Калашникова, а также магазин, снаряженный 25 патронами калибра 5,45 мм», – говорится в сообщении.

«Мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейших разбирательств», – заявили в «МВД ДНР».

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