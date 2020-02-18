В «ДНР»: Житель Донецка разгуливал ночью с автоматом Калашникова

В неподконтрольном украинским властям Донецке 31-летний местный житель разгуливал по городу в период действия комендантского часа с автоматом Калашникова. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает «МВД ДНР».

Отмечается, что мужчину задержали в Киевском районе Донецка. «Стражи порядка остановили горожанина во время действия комендантского часа. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленника автомат Калашникова, а также магазин, снаряженный 25 патронами калибра 5,45 мм», – говорится в сообщении.

«Мужчина был задержан и доставлен в районный отдел полиции для дальнейших разбирательств», – заявили в «МВД ДНР».