Дети-переселенцы будут бесплатно питаться в учебных заведениях: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий предоставление бесплатного питания детям – внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) в учебных заведениях. Сегодня, 18 февраля, документ был возвращен с подписью президента, сообщается на сайте Верховной Рады.

За проект Закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения бесплатным питанием детей внутренне перемещенных лиц» 16 января проголосовала Верховная Рада.

«Дети из числа ВПЛ или дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, которые учатся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности, обеспечиваются бесплатным питанием в порядке, установленном Кабинетом министров Украины», – отмечается в тексте.