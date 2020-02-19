RU
Все новости

Получила несказанное удовольствие: Фотограф сняла Донецк в сумерках и при ярком дневном свете (Фото)

19.02.20 10:59
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой
Фото со страницы в Facebook Евгении Карпачевой

В неподконтрольном украинским властям Донецке показали центр города в феврале. Фото опубликовала на своей странице в Facebook местный фотограф Евгения Карпачева.

Карпачева проехалась на трамвае – от остановки возле Центрального парка культуры и отдыха имени А. С. Щербакова. По дороге она запечатлела центр в сумерках. «Возвращаясь на трамвае домой, получила несказанное удовольствие, снимая наш город через трамвайное стекло. Как это было красиво», – написала фотограф.

Также Карпачева сняла центр города, залитый ярким солнечным светом.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк