НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых, – штаб ООС

Незаконные вооруженные формирования при попытке прорвать позиции украинских военных на Луганщине получили достойный отпор и запросили «режим тишины» для того, чтобы забрать с поля боя своих раненых и убитых. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В штабе отметили, что украинская армия, выполняя требования международного права по ведению боевых действий, удовлетворила эту гуманитарную просьбу противника, надеясь на его достоинство.

Однако, проиграв на поле боя, противник решил скрыть свое поражение и выдал наспех подготовленное заявление, обвиняя украинскую сторону в попытке нападения. В Объединенных силах сообщают, что все содержание заявления свидетельствует о растерянности противника и потере контроля над ситуацией.

«Командование ООС еще раз официально заявляет: украинские защитники твердо стоят на принципах выполнения Минских договоренностей и никогда не применяют оружие первыми», – отметили в пресс-центре.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.