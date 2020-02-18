В «ЛНР» заявили о ранении мирного жителя

Мирный житель временно неподконтрольного украинским властям поселка Голубовское (Луганская обл.) получил ранение в результате обстрела. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщают местные интернет-ресурсы.

«Получил ранение мирный житель в поселке Голубовское – пожилой мужчина. Пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Кировскую городскую многопрофильную больницу», – уверяют в «ЛНР».

В «республике» также утверждают, что «зафиксированы множественные разрушения и повреждения жилой инфраструктуры в поселках Донецкий, Голубовское».

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.