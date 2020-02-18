Обострение на Донбассе: Украина готовит обращение в ОБСЕ

Украина решительно осуждает наступление незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе и проинформирует государства-участники ОБСЕ о ситуации. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.

«Этим утром российские вооруженные формирования начали атаку на украинские военные позиции вблизи района разведения в Золотом с применением тяжелой артиллерии и с нарушением линии соприкосновения. Сообщалось о нескольких жертвах. Мы решительно осуждаем это нападение и сообщим об этом государствам-участникам ОБСЕ», – сказано в заявлении.