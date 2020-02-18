Обострение на Донбассе: Стала известна реакция пресс-секретаря Путина

В Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет УНИАН.

На вопрос намерен ли Кремль нести ответственность за обострение на Донбассе, поскольку российское руководство постоянно заявляет о своем «влиянии» на НВФ, Песков ответил: «Нет, это совершенно неправильная формулировка. Так нельзя воспринимать».

«Мы не располагаем деталями этого столкновения, мы не знаем, что спровоцировало это столкновение. Мы читали, что имеют место жертвы с двух сторон, в связи с чем мы выражаем сочувствие и надеемся, что в ближайшее время удастся прояснить детали произошедшего перед тем, как делать какие-то выводы», – заявил Песков.