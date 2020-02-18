На Луганщине отчитались о выплатах пенсий местным жителям и переселенцам

На Луганщине в 2019 году выплатили пенсии 333,7 тыс. жителям региона, среди которых 141,3 тыс. переселенцев. Как сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации, об этом проинформировали во время отчетного заседания коллегии Главного управления Пенсионного фонда в Луганской области.

«Назначено 8,5 тыс. новых пенсий (116 обращений поступило с помощью средств веб-портала электронных услуг по принципу "одно посещение"), перечислено 8,4 тыс. выплат по заявлениям пенсионеров», – говорится в сообщении.

«В результате 5 проведенных автоматических перерасчетов размер средней пенсии по области повысился на 17,3% до 3 688,26 грн. У военных пенсионеров средняя пенсионная выплата по состоянию на 1 января 2020 года составила 4 392,7 грн. Общие поступления в бюджет Главного управления ПФУ в Луганской области составляли 2 млрд 776,9 млн грн, плановые показатели выполнены на 100,1% (собственными поступлениями обеспечено на 114,2%)», – сообщили в Луганской облгосадминистрации.

В Пенсионном фонде Луганщины проинформировали, что в течение 2019 года были выполнены ремонты залов обслуживания и залов ожидания в 6 подчиненных управлениях. Кроме того, в Северодонецке и Лисичанске, Старобельском и Станично-Луганском районах была внедрена электронная система управления приемом граждан.