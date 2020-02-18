Сделаем срез: Пристайко ответил, почему торопятся с выборами в ОРДЛО

Украинская сторона стремится провести местные выборы на ныне неподконтрольном Донбассе этой осенью, чтобы получить легитимных переговорщиков в лице местной власти, которые смогут законно представлять интересы жителей ОРДЛО*. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Никто не торопит выборы. Это "не уже в октябре", это 6 лет пропущены, это двое выборов пропущены. Мы имеем на той территории людей, которые не имеют никакого права командовать, а они продолжают командовать и де-факто выполняют функции управления этими "государствами", этими квази-формированиями там. Если мы не проводим выборы, мы продолжаем жить с этими людьми», – сказал он.

«Наши договоренности в Минске мы ведем с людьми, которые не уполномочены, на наш взгляд, вести эти переговоры от имени тех регионов. Мы, например, знаем, что те люди, которые сидят напротив нас [от "Л-ДНР"], на самом деле имеют российские паспорта, мы знаем, где они зарегистрированы. У нас есть достаточно оснований, чтобы садиться с кем-то из них, кто точно представляют РФ, за стол переговоров, но это во многих случаях лишено смысла», – продолжил Пристайко.

Министр иностранных дел заявил, что в Украине не исключают, что некоторые представители «власти» в «Л-ДНР» на местном уровне могут стать легитимными в результате голосования на местных выборах, которые должны состояться по украинскому законодательству. «Проведем первый этап – сделаем срез по тем людям, которые будут иметь право представлять [интересы жителей ОРДЛО] при всех недостатках этой идеи», – прокомментировал глава МИД Украины.

Дипломат добавил, что о реализации политических прав жителей ОРДЛО на всеукраинском уровне, в частности, их участии в выборах Верховной Рады и президента Украины речь пока не идет: «Боюсь, что это может затянуться на годы, как мы это будем реализовывать».

Пристайко также сообщил, что в Украине пока нет утвержденной модели механизма участия в местных выборах на ныне неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, которые власти планируют провести уже осенью этого года.

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Свобода слова на ICTV»