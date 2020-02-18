Иначе в Минске придется жить: В «ДНР» озвучили свое видение поиска пропавших без вести

По поиску пропавших без вести эксперты с украинской стороны должны работать напрямую с представителями «республик». Такое мнение высказала «омбудсмен ДНР» Дарья Морозова.

Она сообщала, что на последнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе рассматривался вопрос поиска пропавших без вести. В частности, обсуждались карта пропавших без вести, механизм их поиска, юридические аспекты данной работы.

«Украинская сторона представила свое видение проведения поиска. С их точки зрения поиск должен проходить через гуманитарную подгруппу [ТКГ]. Я не совсем с этим согласна. Речь идет об очень больших цифрах. А для людей, которые этим никогда не занимались (я имею в виду наших участников Контактной группы) – это очень большой пласт работы. И я не думаю, что мы сможем это все сделать. В Минске нужно будет просто жить. И я не знаю, сколько еще в качестве экспертов нам нужно будет туда привозить людей. Ведь речь идет об обмене останками, обмене ДНК-материалами», – сказала Морозова.

В этой связи она считает, что минская площадка не подходит для практической реализации поиска пропавших без вести. «Я считаю, что это должен быть прямой контакт между Украиной и Донецкой народной республикой. Я свою позицию [в Минск] предварительно отправила. Меня заслушали. Теперь мы должны объединить предложения с украинской стороной, выработать единый механизм. Мы уже кое-где консенсус нашли, на следующих заседаниях найдем еще больше», – продолжила «омбудсмен».

Говоря о прямых контактах, Морозова привела пример возможной совместной работы по изучению банков данных генетического материала, сбор которых осуществляет и «ДНР», и украинская сторона. «Данная база собиралась как на нашей территории, так и на территории Украины. Я считаю, что эти базы нужно объединять, чтобы мы могли найти совпадения. И нам нужно понимать, как эту работу выстроить напрямую – ведь двум судмедэкспертам будет легче договориться и найти, чем мы будем это делать через десятые руки, обсуждая это в Минске», – считает она.

Морозова напомнила, что вопрос поиска пропавших без вести на Донбассе находится в повестке гуманитарной подгруппы ТКГ с 2015 года. «Я не хочу убрать этот вопрос из "Минска". Он должен оставаться именно в нашей подгруппе. Но в Минске, думаю, мы должны решать форс-мажорные ситуации, когда эксперты на местах не могут с каким-то вопросом разобраться – например, сложные юридические моменты, когда нужна политическая воля одной из сторон конфликта. Но сам механизм должен работать на местах», – заключила она.

Напомним, Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины инициировало внесение изменений в законодательство для передачи ведомству полномочия и создание поисковых групп. В частности, при Кабинете министров Украины планируют создать постоянную Комиссию по розыску пропавших без вести, сформировать на ее базе поисковые группы, а также военные и гражданские реестры лиц, пропавших без вести.

Как сообщалось ранее, по данным СБУ на октябрь 2019 года пропавшими без вести на временно неподконтрольном украинской власти территории Донбасса считаются 257 человек. Кроме того, в Донецкой области зарегистрирован 201 без вести пропавший военнослужащий.

По состоянию на декабрь 2019 года в Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести за время войны на Донбассе.

В центральном учете генетических признаков человека в Украине по данным на конец сентября 2019 года содержится более 900 ДНК-профилей неидентифицированных погибших из зоны проведения АТО/ООС.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube