На Луганщине учились противодействовать террористам

На Луганщине прошли антитеррористические учения. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Сообщается, что сотрудники СБУ, привлеченные к операции Объединенных сил, приняли участие в тактико-специальных учениях в г. Попасная.

«В тренировках также приняли участие подразделения контрдиверсионной борьбы ООС, Национальной гвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, полиции и военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины. Учения проводились в условиях, максимально приближенных к реальным», – сообщили в пресс-службе.

В облгосадминистрации также проинформировали, что на территории города, который находится в нескольких километрах от линии разграничения, подразделения отработали алгоритмы межведомственного взаимодействия по противодействию террористическим угрозам в экстремальных условиях.

Также участники мероприятия усовершенствовали специальные навыки по поиску и обезвреживанию вражеских диверсионно-разведывательных групп.