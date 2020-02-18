Сейчас ситуация стабильная: Хомчак рассказал об атаке НВФ на Луганщине

На Луганщине после сегодняшней атаки украинских позиций незаконными вооруженными формирования (НВФ) сейчас ситуация стабильная. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания СНБО заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Сегодня после 5 утра незаконные вооруженные формирования ОРДЛО открыли артиллерийский огонь из всех систем по позициям 72-й и 93-й отдельных механизированных бригад. Также применяли калибр 152 мм. Около 5:15 штурмовыми группами они предприняли попытку атаковать наблюдательные посты этих двух бригад по трем направлениям. Это на промежутке от Новотошковского до Желобка», – сказал он.

По его словам, силами этих двух бригад ВСУ атака противника была отбита с использованием в том числе артиллерии. «Завязался бой. В основном на наблюдательном посту "Баня" 72-й ОМБр», – продолжил Хомчак.

«В результате, по состоянию на этот час, все наши позиции находятся под контролем наших войск. Около 10:00 противник запросил режим "тишины", чтобы забрать своих убитых и раненых. Наши потери – один военнослужащий погиб, двое ранены и трое контужены. Раненные и контуженные сейчас в лечебных учреждениях, им оказывается помощь», – проинформировал глава Генштаба ВСУ.

Он добавил, что сейчас на месте боевых столкновений работает Совместный центр по координации и контролю режима прекращения огня, чтобы стороны смогли забрать тела погибших. «По нашим данным, подтвержденные потери противника – 4 человека погибли, 6 – ранены. Сейчас ситуация стабильная, огонь прекратился».

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.