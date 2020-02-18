Бил ногами и палкой: На Донетчине мужчина убил сожительницу

Житель с. Новомихайловка (Донецкая обл.) до смерти забил сожительницу. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Славянского отдела полиции.

Известно, что преступление произошло во дворе частного дома. Сейчас 54-летний мужчина находится в изоляторе временного содержания, ему объявлено о подозрении в совершении убийства.

«Ночью следственно-оперативная группа Лиманского отделения полиции прибыла в с. Новомихайловка на сообщение о смерти человека. Жительница села рассказала, что в доме ее соседа находится тело женщины без признаков жизни», – рассказали в полиции.

При осмотре погибшей, которая оказалась сожительницей хозяина дома, полицейские увидели многочисленные следы насильственной смерти.

«В ходе опроса 54-летний мужчина сознался в убийстве. Он рассказал, что в состоянии алкогольного опьянения поссорился с женщиной и забил ее палкой и ногами», – констатировали в полиции.

Мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания в Славянске. Ему объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства согласно ст. 115 ч.1 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы.