Это не изменит курс к миру на Донбассе: Зеленский о провокации НФВ «ЛНР»

Сегодняшняя вооруженная провокация со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Луганщине не изменят курс на мирное урегулирование в переговорах по Донбассу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания СНБО заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«На повестке дня был другой вопрос, но мы начали с вопроса провокации, которая произошла сегодня утром на контактной линии. Хочу вам сказать, что у нас мощная армия. Провокации бывают. Армия, соответственно, сильно ответила», – сказал он.

«Ситуация полностью контролируется нашей армией, начальником Генштаба. Мы уверены, что эта провокация не изменит курс, потому что только с сильной армией можно садится за стол переговоров. Курс о том, что мы уверенно приближаемся к прекращению войны и к миру», – заявил Зеленский.

Глава государства также выразил соболезнования семье погибшего в результате сегодняшнего боя украинского военного и пожелал выздоровления раненым бойцам ВСУ.

Ранее начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что на Луганщине после сегодняшней атаки украинских позиций НВФ сейчас ситуация стабильная.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.