«Еду из Горловки в Бахмут на авто. Стою с 5 утра»: Ситуация в пунктах пропуска днем 18 февраля

Сегодня, 18 февраля, КПВВ «Марьинка» в связи с обновлением системы электросетей пропускные операции не осуществляет. Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 18 февраля, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское» / КПП «Горловка» («ДНР»):

«Sharap»: «10:48. Майорск Украина в сторону Горловки за 40 минут. Сейчас стою перед стеллой "Горловка", здесь уже 10 машин»;

Марина: «11:06. Горловка в Украину. Х****во от слова очень»;

«Sharap»: «12:03. Горловка в Украину. Протяжки удлиняются с 20-25 минут, последняя через 45 минут, по 5 машин из общей очереди»;

«Администратор»: «13:07. Еду из Горловки в Бахмут на авто. Стою с 5 утра. Впереди 15 машин. Жуть».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

Сергей: «10:37. Новотроицкое в Донецк 50 машин. Льгота 0. 9:50 украинское время»;

Лариса: «11:55. Поехали утром в Еленовку, стали в 6:30, в 9:30 уехали в Гнутово, так как в Еленовке полный треш»;

Максим: «11:57. В Еленовке движение началось где-то в 10. До шлагбаума около 100 машин, движение слабое»;

Анита: «12:17. В Новотроицком в сторону Донецка 10 авто»;

Василий: «13:07. Еленовка в Украину. В льготной стояли пять часов, час стоим в Украину»;

Андрей: «13:43. Еленовка в Донецк машин 20-30»;

Борис: «13:46. В Еленовке сразу проезд в Волноваху»;

Андрей: «14:28. Еленовка в Украину – пусто».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

Наталья: «10:51. Октябрь в Украину на основном КПВВ движение хорошее. За 1 час запустили 40 машин»;

Наталья: «11:23. Октябрь проехали за 1,2 часа, стоим на нулевом. Машин 50-60, движение вялое»;

Наталья: «12:49. В Пищевике в Украину очередь на бугру, движение нормальное»;

Максим: «12:50. Октябрь почти пусто».

КПВВ «Станица Луганская»:

«Администратор»: «14:12. 11:30 в Станице людей полнавеса, пропускают быстро. На Украинской стороне в сторону Станицы полный металлический навес и две ячейки деревянного. Паспортный на ЛНР – "сквозняк", но под навесом были люди. Автобусы бесплатный и на автовокзал на 50-летие не было».

Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ «Станица Луганская», на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет: