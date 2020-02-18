«Совместные патрули» не приведут к урегулированию конфликта, – аналитик

Украина соглашается на совместный контроль границы с представителями ОБСЕ и «Л-ДНР» как условие для проведения местных выборов на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в Мюнхене на конференции по безопасности.

Эта идея не нова, но она неприемлема для Украины по ряду причин. Об этом «Донецким новостям» рассказала руководитель проектов в Центре исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко.

По ее словам, заявление о «совместных патрулях» не является какой бы то ни было сенсацией. «Несколько прошлых лет вуковарская модель урегулирования считалась доминирующей во внутриукраинском дискурсе. А именно совместные патрули и являлись частью этого сценария – на территории Хорватии, которая была не отвоевана, а реинтегрирована с помощью временной администрации для Восточной Славонии, Бараньи и Западного Срема», – объяснила Кучеренко.

«Там действовала похожая модель полиции: патруль состоял из хорватов, сербов и сотрудников ООН. И, задавая вопросы о травматичности этого опыта Вуковара, несколько предыдущих лет легко можно было нарваться на обвинения в противодействии «единственному реалистичному плану мирного урегулирования в ОРДЛО», – добавила она.

При этом эксперт считает идею неприемлемой для Украины. «Во-первых, сербо-хорватская война никак не сопоставима с российско-украинской – ни по своим причинам и предпосылкам, ни по соотношению сил сторон», – отметила Кучеренко.

Во-вторых, по ее словам, происходящее на Донбассе не является межэтническим конфликтом. И нет оснований, чтобы представители незаконных вооруженных формирований входили в какие бы то ни было «совместные патрули». А речь будет идти именно об участниках НВФ. «Ведь в текстах политологов, приближенных к кураторам урегулирования, постоянно фигурировали такие термины, как "трансформация силовой компоненты". Т. е. позиция РФ сводится к тому, что члены НВФ должны быть преобразованы в ту самую "муниципальную милицию", которая прописана у нас в законе об особом статусе», – сообщила эксперт.

На деле же, по словам Кучеренко, такие патрули не приведут нас к урегулированию, а дадут лишь легализацию бандформирований.

«Любая попытка легализации этих людей в украинском правовом поле создаст огромную травму для украинских военнослужащих, и приведет к тому, что страна будет жить с травмой поражения, что, в сочетании с нашей традицией сакрализировать собственные страдания, даст страшные последствия на долгие десятилетия вперед», – резюмировала руководитель проектов в Центре исследований проблем гражданского общества.

Более подробно с мнением Марии Кучеренко и комментариями иных экспертов по данной теме можно ознакомиться в нашем материале «Совместный с "Л-ДНР" контроль границы: Эксперты оценили предложение Зеленского».