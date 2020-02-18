Торговля людьми: Какую денежную помощь могут получить жертвы в Украине

В Украине жертвы торговли людьми могут получить от государства от 4 тыс. грн помощи. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Нежинский, сегодня, 18 февраля, передает пресс-служба ведомства.

«Согласно нашему законодательству данная категория граждан может получить финансовую помощь в случае необходимости и эта сумма составляет от 4 800 до 5 600 грн. Это разовая помощь», – сказал замминистра.

По его словам, часто в трудовое рабство попадают люди, которые по разным причинам оказались в трудном материальном положении, часто это люди, которые потеряли работу, в частности, молодежь.

Нежинский акцентировал на традиционных методах, которые используют работорговцы для запугивания жертв, по которым проводится разъяснительная работа среди потенциальных групп риска в ходе информационных кампаний по противодействию торговле людьми. «У них отбирают телефоны, соответствующие документы, паспорта, начинаются запугивания. Когда угрожают твоей жизни, или жизни родственников, очень трудно принять решение», – добавил замминистра.

В пресс-службе Минсоцполитики уточнили, что ежегодно более 3 млн украинцев едут на заработки за границу.

С 1991 года более 230 тыс. граждан Украины стали «живым товаром».

Украинцы чаще всего оказываются в трудовом рабстве в России преимущественно на строительстве, в сфере аграрного, ресторанно-гостиничного и игорного бизнеса.

С 2012 года Минсоцполитики установлен статус лица, пострадавшего от торговли людьми 881 лицу.

Напомним, чтобы получить статус и соответствующую помощь от государства, пострадавшим от торговли людьми необходимо обратиться с заявлением в органы соцзащиты. Если такой факт установлен – человеку идет материальная, медицинская, психологическая помощь.