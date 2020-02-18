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На Луганщине полиция начала проверки перевозчиков и пассажирского транспорта

18.02.20 19:33
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Луганской области правоохранители начали массовые проверки пассажироперевозчиков. Об этом сегодня, 18 февраля, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай.

Так, началось проведение комплекса целевых мероприятий под условным названием «Перевозчик». «Целью мероприятий является профилактика и снижение аварийности с участием пассажирского транспорта», – написала Погукай.

Она уточнила, что правоохранители будут проверять перевозчиков и состояние их транспортных средств, исправность аварийных выходов, а также расположение мест для сидения пассажиров, наличие необходимых средств экстренной медицинской помощи.

«Предупреждаем, что, в случае выявления нарушений в сфере пассажирских перевозок, нарушители будут привлечены к административной ответственности», – резюмировала Татьяна Погукай.

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