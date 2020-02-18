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Медиагруппы Украины будут предоставлять свой лучший контент телеканалу для неподконтрольного Донбасса, – министр

18.02.20 17:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Контент для нового украинского телеканала для жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса согласились бесплатно предоставлять различные медиагруппы. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сегодня, 18 февраля, передает «Укринформ».

«У нас есть договоренности с телевизионными группами Украины о том, что они будут предоставлять свой лучший контент этому телеканалу. Никто обогащаться не будет. Например, медиагруппа "Украина" согласилась предоставлять такой контент, как футбольные матчи. Там будут разные продукты разных медиагрупп. И нет никакого плана о том, что это будет моноканал», – сказал Бородянский.

По его словам, сейчас идет процесс формирования сетки. Канал будет вещать на украинском и русском языках.

«Задача этого канала – доносить правду об Украине», – добавил чиновник.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что новый украинский телеканал для жителей неподконтрольных украинским властям территорий выйдет в эфир с 1 марта.

Также сообщалось, что информационно-развлекательный канал для жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% неподконтрольного Донбасса.

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