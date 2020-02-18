Медиагруппы Украины будут предоставлять свой лучший контент телеканалу для неподконтрольного Донбасса, – министр

Контент для нового украинского телеканала для жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса согласились бесплатно предоставлять различные медиагруппы. Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, сегодня, 18 февраля, передает «Укринформ».

«У нас есть договоренности с телевизионными группами Украины о том, что они будут предоставлять свой лучший контент этому телеканалу. Никто обогащаться не будет. Например, медиагруппа "Украина" согласилась предоставлять такой контент, как футбольные матчи. Там будут разные продукты разных медиагрупп. И нет никакого плана о том, что это будет моноканал», – сказал Бородянский.

По его словам, сейчас идет процесс формирования сетки. Канал будет вещать на украинском и русском языках.

«Задача этого канала – доносить правду об Украине», – добавил чиновник.

Напомним, ранее Бородянский заявлял, что новый украинский телеканал для жителей неподконтрольных украинским властям территорий выйдет в эфир с 1 марта.

Также сообщалось, что информационно-развлекательный канал для жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% неподконтрольного Донбасса.