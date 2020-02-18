В прифронтовой Марьинке теперь можно оформить ID-карту и загранпаспорт

В прифронтовой Марьинке (Донецкая обл.) начат прием заявлений на получение паспортов граждан Украины в виде ID-карт и загранпаспортов. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Марьинской районной государственной администрации (РГА).

Так, отдел по вопросам предоставления административных услуг Марьинской РГА начал прием заявлений на получение паспортов граждан Украины в виде ID-карт и паспортов граждан Украины для выезда за границу.

Отделом предоставляются услуги по приему заявлений на получение паспорта гражданина Украины в виде ID-карты как лицам, которые достигли 14-летнего возраста и получают паспорт впервые, так и гражданам, осуществляющим обмен паспорта гражданина Украины в виде книжечки на ID-карту.

Также осуществляется оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу совершеннолетним гражданам и детям.

«Обращаем внимание, что в настоящее время отдел принимает только тех граждан, которые зарегистрированы (имеют постоянное место жительства) на подконтрольной территории и имеют паспорт гражданина Украины, выданный отделами Государственной миграционной службы Украины, которые сейчас также находятся на подконтрольной Украине территории», – отмечается в сообщении.

Прием осуществляется в помещении Марьинской РГА по адресу: Марьинка, ул. Шевченко, 3, I этаж, кабинет № 3. С понедельника по пятницу с 8:00 до 14:00 часов без перерыва.

Напомним, в Украине каждый ребенок, достигший 14-летнего возраста, обязан получить биометрический паспорт гражданина Украины в форме ID-карты, а в 18 лет заменить ID-карту на новую. А подлинность документов, в том числе паспортов, можно проверить с помощью онлайн-сервиса ГМС быстро и бесплатно.