Строительство многоэтажки для переселенцев в Рубежном: Замглавы МинВВОТ рассказал о ситуации

Строительство жилого дома для переселенцев в городе Рубежное (Луганская обл.) подрядчик должен был завершить до 30 октября 2019 года, однако до сих пор работы не завершены. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщил заместитель главы Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины Руслан Калинин на своей странице в Facebook.

«Из СМИ узнал о ситуации, сложившейся со строительством жилого дома в городе Рубежное. Связался с председателем Луганской облгосадминистрации Сергеем Гайдаем, и по результатам хочу поделиться с вами некоторой информацией. Выяснилось, что строительство жилого дома для переселенцев в городе Рубежное было начато еще в 90-е годы, но примерно в 1998 году строительство было остановлено из-за недостаточного финансирования. Местные власти неоднократно пыталась завершить строительство, однако реальная возможность появлялась только в 2016 году за счет средств областного бюджета. В свою очередь, в 2016 году по заказу Управления капитального строительства облгосадминистрации, ООО "МЕГАСТРОЙПРОЕКТ" (г. Киев), была разработана проектно-сметная документация на строительство жилого 9-ти этажного дома, в соответствии с которой стоимость строительства составила 75 717,207 тыс. грн», – написал замминистра.

По его словам, по результатам тендера победителем было определено ООО «СК Стройсистема» (г. Днепр), договорная цена по объекту составила 73 404,575 тыс. грн.

Калинин уточнил, что за все время выполнение работ было профинансировано в сумме 68 980,928 тыс. грн. «В соответствии с договором и календарным графиком подрядчик должен был завершить выполнение работ на объекте до 30.10.2019, однако до сих пор работы не завершены. По состоянию на февраль 2020 года за подрядчиком считается дебиторская задолженность в сумме 7 555,1 тыс. грн», – добавил замминистра.

Учитывая это, ОГА представлен ряд исковых заявлений для защиты своих прав, в частности по взысканию предоплаты, пени и штрафа за просрочку выполнения работ. По этим искам уже ведется судебное разбирательство. Кроме того, Следственным управлением ГУ Национальной полиции в Луганской области зарегистрировано уголовное производство.

«На сегодня определяется объем и виды работ, которые необходимо выполнить для завершения строительства и ввода объекта в эксплуатацию, в том числе тендерные торги по определению генерального подрядчика для завершения строительства планируется провести в начале марта этого года. Министерство всячески будет способствовать руководству ОГА в завершении строительства и вместе с Сергеем Гайдаем будет держать ситуацию под личным контролем», – резюмировал Руслан Калинин.

Напомним, в Луганской области 3 года осваивали рекордную сумму 100 млн грн на жилье для переселенцев. В результате – возвели недострой, где стоимость квартир, как в столице. Однако ордера переселенцам еще не дали. Построить для переселенцев девятиэтажку в области надумали еще в 2016 году и выбрали город Рубежное. Стоимость проекта – 70 млн грн. Дом построили, но за 3 года так и не сдали в эксплуатацию.