В Литве обеспокоены обострением ситуации вблизи Золотого

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс выразил глубокую обеспокоенность в связи с попыткой незаконных вооруженных формирований (НВФ) прорваться через линию разграничения вблизи Золотого (Луганская обл.) Об этом он написал в Twitter.

«Глубоко обеспокоен новой военной эскалацией и наступательными попытками поддерживаемых Россией сил вблизи Золотого сегодня утром. Реализация Минских соглашений невозможна без прекращения огня», – написал Линкявичюс.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 18 февраля, НВФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный (Золотое-4) на Луганщине. Участники НВФ обстреливали украинских военных из запрещенного минского соглашениями вооружения – минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием НВФ предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По данным штаба ООС, бой закончился, один украинский военный погиб, четверо были ранены.