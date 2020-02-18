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РФ втрое увеличила военный потенциал возле границ Украины

18.02.20 17:25
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Россия втрое увеличила свой военный потенциал возле границ Украины. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий, сообщает сегодня, 18 февраля, пресс-служба ГУР МОУ.

«По расчетам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в 2022-2023 годах ударные группировки Российской Федерации будут способны проводить полноценные стратегические наступательные действия против Украины без проведения мобилизации», – говорится в сообщении.

Согласно информации ГУР, Россия направляет основные усилия на обновление наступательного вооружения. «Сегодня РФ, как страна-агрессор, основные усилия направляет на модернизацию и обновление именно наступательного вооружения. Происходит переоснащение ядерной компоненты. Ракетные системы "Тополь" будут заменять системами "Ярс". Продолжается развитие новой ракетной системы "Сармат"», – отметил Скибицкий.

По его словам, дальность поражения таких ракет достигает 12 тыс. км, что представляет угрозу не только для Украины, но и для всех стран Европы.

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