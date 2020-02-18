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В «Л-ДНР» на передовой НВФ запасаются оружием и боеприпасами

18.02.20 18:07
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

На неподконтрольной украинским властям территории Донбасса незаконные вооруженные формирования (НВФ) запасаются оружием, боеприпасами и оборудуют окопы. Об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк.

«По сообщению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) Армейского корпуса российских оккупационных войск принимаются активные меры по устранению недостатков, выявленных в начале февраля с. г. комиссией Генерального штаба и командования Южного военного округа Вооруженных сил Российской Федерации», – отметил Гуцуляк.

В частности, по его словам, в передовые подразделения НВФ завозятся дополнительные запасы оружия и боеприпасов, на позициях оборудуются новые окопы для размещения тяжелого артиллерийского вооружения.

Кроме того, по данным ГУР, активизировались тренировки артиллерийских расчетов НВФ и подготовки корректировщиков артиллерийского огня.

Ранее сообщалось, что сегодня утром, 18 февраля, НВФ атаковали позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, хутор Вольный (Золотое-4) на Луганщине. Участники НВФ обстреливали украинских военных из запрещенного минского соглашениями вооружения – минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием НВФ предприняли попытку продвижения через линию разграничения. По данным штаба ООС, бой закончился, один украинский военный погиб, четверо были ранены.

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