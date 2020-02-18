На Донетчине рассказали о выплатах пенсий

На Донетчине в 2019 году Пенсионным фондом были начислены и выплачены пенсии 826,3 тыс. жителям области, из которых 274,5 тыс. – переселенцы. Об этом сегодня, 18 февраля, шла речь на заседании коллегии Главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, состоявшееся в Славянске, сообщает пресс-служба Донецкой областной государственной администрации.

Так, по словам заместителя председателя облгосадминистрации Юлии Костюниной, в регионе насчитывается более 1 млн 200 тыс. пенсионеров.

«Несмотря на огромное количество контингента, сложную в социальном плане область – более 1 млн 200 тыс. человек на территории нашего региона – пенсионеры. Несмотря на такое огромное количество, органами Пенсионного фонда были обеспечены в полном объеме начисление, перерасчет, выплаты пенсий более 800 тыс. лицам», – отметила Костюнина.

Как рассказала начальник ГУ ПФУ в Донецкой области Наталья Рад, в течение отчетного года Главным управлением было обеспечено своевременное начисление и выплата пенсий 826,3 тыс. пенсионерам, из которых 274,5 тыс. – переселенцы.

Также, было назначено 23,4 тыс. новых пенсий, проведены 4 массовых и 42,7 тыс. индивидуальных перерасчетов пенсий. «В результате, средний размер пенсии в области увеличился на 569 грн и на 1 января 2020 года составил 3 987 грн», – говорится в сообщении.