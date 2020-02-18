В Украине цена на газ в феврале будет меньше, – министр

В Украине в этом квартале платежки на отопление будут меньше, поскольку цена на газ для потребителей снизится еще дополнительно в феврале. Это стало возможным благодаря подписанию договора о транспортировке газа и стабилизации ситуации на украинском и европейском рынках. Об этом заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, сообщает сегодня, 18 февраля, пресс-служба ведомства.

«В феврале, в марте, летом – будет рекордно меньше цена на газ, ведь нам удалось стабилизировать ситуацию на рынке газа», – отметил Оржель.

Как напомнили в ведомстве, в январе этого года цена на газ снизилась на 25% по сравнению с январем прошлого года. Потребители за газ заплатили 5 580 грн за 1 тыс. куб. м с НДС без транспортировки. «Такая ситуация возможна благодаря подписанию договора о транспортировке газа», – пояснил министр.

«Также уменьшение цены на газ, дало нам возможность пересмотреть тарифы на распределение, которые очень долго не пересматривались. Это сделано для того, чтобы обновить инфраструктуру, ведь от этого тоже зависит, смогут ли украинцы качественно получать газ непосредственно у себя в домах», – добавил Оржель.

Министр обратил внимание на важность независимости Национальной Комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). «Для нас важно, чтобы на Национальный регулятор не влияли. Но он должен осуществлять контроль за монополистами. Поэтому необходимо установить четкий экономически обоснованный тариф», – подытожил Оржель.