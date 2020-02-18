Это война, а не провокация: Хомчак назвал цель атаки НФВ «ЛНР»

Участники незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания СНБО заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

При этом глава Генштаба ВСУ в отличие от президента Украины Владимира Зеленского провокацией сегодняшнюю атаку НВФ «ЛНР» не считает: «Сегодня была не провокация. Сегодня, если вы знаете, пятая годовщина Дебальцевских событий. Для противника это, как они показывают, что это их была победа. Мы расцениваем это так, что сегодня ночью они хотели эти наблюдательные посты захватить с целью показать своему населению, что они продвинулись вперед на каких-то 300-500 метров. Это война, и для каждого, кто воюет, для каждой стороны каждый метр дорог».

«Я хотел бы, чтобы мы не спекулировали словами "Золотое", а называли вещи своими именами, потому что я о Хуторе Вольный ничего не говорил. Хутор Вольный – это Хутор Вольный, Золотых есть пять», – отметил Хомчак, комментируя ситуацию на линии разграничения.

Глава Генштаба ВСУ напомнил, что сегодня речь идет не о ситуации на участках разведения сил и средств: «Если вы хотите услышать об участках разведения, то из трех участков разведения бывают провокации только в Петровском. Вот в Петровском есть случаи, которые фиксирует ОБСЕ, о которых мы докладываем, когда противник выходит и открыто перед камерами открывает огонь».

«По Золотому не было с момента разведения сил не было никаких проблем по этому участку, но война продолжается, и линия столкновения 410 км. И на линии соприкосновения такие события происходят если не каждый день, то через день», – заявил Хомчак.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.