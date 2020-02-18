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Представители Швейцарии посетили КПВВ «Станица Луганская»: Чем интересовались

18.02.20 17:14
Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА
Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

Сегодня, 18 февраля, в рамках рабочего визита в Луганскую область чрезвычайный и полномочный посол Швейцарии Клод Вильд и военный атташе Вооруженных сил Швейцарии полковник Урс Сульсер посетили контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская». Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

В частности, они ознакомились с особенностями функционирования КПВВ, порядком осуществления контрольно-проверочных операций, уровнем пассажиропотока и условиями пересечения линии разграничения гражданами. «Больше всего интересовала составляющая безопасности – что является одним из приоритетных направлений работы пограничников. Это сохранение жизни и здоровья гражданского населения в случае вооруженной агрессии российско-террористических войск», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Станично-Луганской РГА

Также Клод Вильд и Урс Сульсер посетили и восстановленный мост у КПВВ «Станица Луганская».

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