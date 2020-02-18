ТМ Rexona стала премиум-партнером ФК «Шахтер». Сотрудничество предусматривает создание промоматериалов и активностей для болельщиков. Об этом сообщает пресс-служба «горняков».

Сообщается, что сегодня, 18 февраля, подписан договор о сотрудничестве.

«Генеральный директор ФК "Шахтер" Сергей Палкин вручил TM Rexona эксклюзивную именную футболку, а полузащитники "оранжево-черных" Тарас Степаненко и Евгений Коноплянка приняли участие в фотосессии», – отметили в пресс-службе.

«Шахтер» – первый в Украине и четвертый в мире клуб после «Челси», «Манчестер Сити» и «Нью-Йорк Сити», заключивший с Rexona договор о сотрудничестве. Торговая марка британско-нидерландской компании Unilever, одного из ведущих мировых производителей товаров повседневного спроса, представлена на рынке Украины уже более 20 лет.

«Рад приветствовать Rexona в качестве нашего премиум-партнера. "Шахтер" гордится тем, что работает со всемирно известными компаниями. Сотрудничество с ведущим глобальным брендом в сфере гигиены имеет для нас важное значение. Учитывая большой опыт присутствия Rexona в профессиональном спорте и в сфере активаций спортивных проектов, уверен, партнерство будет эффективным для клуба и привлекательным для наших болельщиков», – отметил генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин.

«Очень рады началу нашего партнерства с ФК "Шахтер" – командой профессионалов и экспертом в таком важном и любимом украинцами виде спорта. Rexona по всему миру поддерживает приверженность и страсть к спорту, популяризируя активный образ жизни, ведь миссия бренда – поощрять постоянное движение. Уверен, что наше сотрудничество сможет привить любовь и страсть к футболу еще большему количеству украинцев», – сказал, в свою очередь, генеральный директор компании Unilever Ukraine Василий Бовдилов.

В пресс-службе также напомнили, что «Шахтер» уже сотрудничает со всемирно известными (Nike, Parimatch, Pepsi, Herbalife) и ведущими украинскими брендами (СКМ, SkyUp Airlines, ПУМБ), а Rexona кроме работы с клубами АПЛ и MLS также является партнером испанской LaLiga и команды «Формулы 1» McLaren.