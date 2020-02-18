НВФ обстреляли украинские позиции на Луганщине из запрещенного Минскими соглашениями вооружения, – Офис Генпрокурора

По факту обстрелов сегодня, 18 февраля, вооруженными формированиями РФ позиции подразделений Объединенных сил вблизи населенных пунктов Луганской области – Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный начато уголовное производство по ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

«По данным следствия, оккупанты вели обстрелы по украинским защитникам из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Враг использовал минометы калибра 120 мм , а также вел огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения. Вследствие указанных действий один украинский защитник погиб, пятеро получили ранения», – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет Служба безопасности Украины (СБУ), процессуальное руководство – управление надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.