На Донетчине в 700 метрах от жилых домов нашли артснаряд времен Второй мировой войны

В Святогорске (Донецкая обл.) примерно в 700 метрах от жилых домов был найден артиллерийский снаряд 125 мм времен Второй мировой войны. Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба пожарной охраны Славянска на своей странице в Facebook.

Так, сообщение об обнаружении подозрительного взрывоопасного предмета в конце улицы Ивана Мазепы, в лесополосе, поступило в Службу спасения по телефонной линии «101» вчера, 17 февраля. «Чаще всего, устаревшие снаряды находят граждане на открытых территориях вблизи населенных пунктов, а также во время земельных или строительных работ», – отмечается в сообщении.

Поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев среди населения в случае обнаружения взрывоопасных предметов, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в очередной раз обращается к гражданам с просьбой соблюдать правила безопасного обращения со взрывоопасными или неизвестными предметами. В случае обнаружения взрывоопасных предметов необходимо сразу сообщить об этом по телефону «101», а также ни в коем случае не пытаться самостоятельно обезвредить найденные боеприпасы.