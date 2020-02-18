Россия нарушает Минские соглашения, мы поднимем этот вопрос на Совбезе ООН, – глава МИД Эстонии

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил о нарушении Россией Минских соглашений из-за обстрела незаконными вооруженными формированиями (НВФ) позиций украинских военных возле Золотого (Луганская обл.). Об этом дипломат написал сегодня, 18 февраля, в Twitter, сообщает « Европейская правда ».

«Самым решительным образом осуждаем циничные попытки поддерживаемых Россией сил разрушить нынешний хрупкий статус-кво вблизи Золотого. Сегодня в Совете Безопасности ООН Эстония поднимет вопрос об очередном очень серьезном нарушении Россией Минских соглашений и обещаний, данных ею в Париже», – написал Рейнсалу.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.