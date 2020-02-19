Предыдущую жизнь разбомбило: Сирота из Горловки учится на педагога и мечтает о собственном жилье

Сирота Дарья Алексеева – переселенка из неподконтрольной украинской власти Горловки (Донецкая обл.). Сейчас Дарья является студенткой Харьковского национального педагогического университета им. Григория Сковороды. Весной она получит диплом, но возвращаться девушке некуда – и квартира матери, и дом опекуна Дарьи сгорел при обстреле, передают «Факты».

Детство девочки прошло в Горловке, затем вместе с матерью она переехала в Россию. Мама работала в Москве в цветочном магазине. В 29 лет женщина внезапно умерла – внезапная остановка сердца. Даше тогда было 12 лет, а младшему брату (родился уже в Москве) – 2 года. Детей отправили в приют, мальчика вскоре усыновили, а Дашу как гражданку Украины депортировали на родину. Из интерната сироту забрала к себе в дом Галина Михайловна – пенсионерка из Горловки, установившая над девочкой опеку.

Галина Михайловна проживала на окраине Горловки в селе Жованка. Это административная единица поселка Зайцево, часть которого и на сегодняшний день остается под контролем «ДНР». Здесь проходит линия фронта и уже несколько лет не прекращаются обстрелы. Девочке пришлось ходить в ближайшую школу в Зайцево через блокпосты противников и минные заграждения, заканчивала учебу она уже в мирном городе Бахмуте (Донецкая обл.), а затем поступила в Харьковский пединститут.

В школу – через мины

Дарья благодарна своему опекуну. «Спасибо Галине Михайловне за то, что забрала меня из интерната. За то, что нашла деньги на оплату койко-места в соседнем Бахмуте, где я окончила 11-й класс и получила украинский аттестат, давший мне возможность поступить в украинский вуз. На это нужно было 300 грн в месяц. А в 2015-2016-м жители освобожденной части Зайцево – сел Бахмутка, Пески и Жованка – еще полгода ожидали своих выплат, пока села не внесли в список подконтрольных Украине территорий. Вот и моя бывшая опекунша несколько месяцев не получала ни пенсии, ни выплат на меня», – говорит Дарья.

Уже став студенткой харьковского вуза, съездить в Жованку забрать некоторые памятные вещи девушка не смогла: когда уезжала на учебу, в доме опекунши уже не было ни единого целого окна, обстрелами разворотило пристройку и снесло ворота, а позже очередной снаряд уничтожил дом.

Дом опекуна Дарьи в 2016 году, позже он сгорел при обстреле

«Планировала поехать, чтобы забрать из дома опекунши свои детские фотографии и стихи, которые писала моя мама. На снимках были я, мой младший братик и мама… Но съездить в Жованку я не успела. Очередной снаряд, попавший в дом моей опекунши, сжег строение дотла, уничтожив память о моем детстве. Можно сказать, что всю мою предыдущую жизнь разбомбило», – рассказывает сирота.

Сама Галина Михайловна при очередном обстреле была ранена, и перешла жить к своей матери, за которой она ухаживает. Из родных у Дарьи осталась только тетя, которая сейчас живет со своей семьей в Подмосковье. Младшего брата в России она найти не надеется, ведь усыновители могли изменить его имя и дату рождения в документах.

В Горловке осталась квартира, в которой Дарья Алексеева была прописана со своими родными до их отъезда на заработки в Россию. Право на это жилье у нее сохранилось, но побывать там она не успела – квартира была разрушена обстрелом.

«Весной, после окончания учебы, меня выпишут из общежития, и если не предложат временное социальное жилье, то у меня может встать вопрос об аренде квартиры, что очень накладно», – добавляет Дарья.

Девушка рассказала, что выжить жителям прифронтовой полосы помогали украинские военные, представители Международных гуманитарных миссий – Красного Креста и ООН, волонтеры. Хлеб в поселок тоже привозили военные и волонтеры, выдавали его по расписанию. Мобильные телефоны и фонарики местные жители заряжали от их генераторов.

«Мне лично очень помогли волонтеры харьковской гуманитарной миссии "Пролиска". Когда я приехала на учебу в Харьков, они приобрели мне обувь и одежду на зиму, ноутбук, холодильник. С первой стипендии я купила себе искусственную елку и отпраздновала Новый год – впервые за четыре года, проведенных на линии разграничения», – вспоминает Дарья.

В мирной жизни Даша испытывает последствия травмы войны. «Услышав, даже сквозь сон резкий звук петарды или салюта по-прежнему прячусь под кроватью и закрываю уши руками. Случается, плачу, кричу. Может быть, когда-нибудь это пройдет», – говорит она.

В Жованке девушка неоднократно ночевала в подвале, пережидая вместе с Галиной Михайловной обстрелы. Однажды по пути на контрольный пункт въезда-выезда (КПВВ) они попали под огонь снайпера: «Я уезжала в Харьков. Тетя Галя провожала меня на автобус в Бахмут, где я должна была сесть в поезд. Автобус отходит от КПВВ "Майорское". Мы с сумками шли к КПВВ пешком, а вокруг нас от земли отскакивали пули – кто-то стрелял нам по ногам. Понятия не имею, с какой стороны стреляли. Мы думали только о том, как не опоздать на автобус».

После отъезда на учебу Дарья один раз побывала в родной Горловке. Вместе со своим парнем, который тоже учится в Харькове, она гостила у его родителей. Увиденное ее шокировало: «Как в Чернобыльской зоне побывала. Город опустел. Дома на окраинах разрушены обстрелами. Вскоре после моего отъезда школу, в которой я училась, закрыли – здание сильно пострадало от обстрелов. Думаю, некоторые школы в Горловке будут закрываться: в старших классах – по 3-10 человек. Люди покидают город. Спасаются от безработицы».

Начиная со второго семестра учебы в вузе, Дарья стала подрабатывать. Писала статьи, работала педагогом в группе продленного дня в школе, вожатой в летнем лагере, подрабатывала в кафе официанткой.

В Харькове планирует оставаться, пока ее молодой человек окончит вуз. Вместе они уже 7 лет, и в этом году он сделал ей предложение. «Ему предстоят еще несколько лет учебы – он получает профессию врача. Потом уже решим, где нам работать и жить. Хотим заработать на собственное жилье. Своего угла у меня никогда не было, это моя самая заветная мечта. Может, повезет и мы станем участниками программы льготного кредитования вынужденных переселенцев», – поделилась планами на будущее Дарья Алексеева.