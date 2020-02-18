Путь для улучшения отношений между Западом и Россией идет через Украину, – Расмуссен

Соединенные Штаты и Европейский Союз должны осудить сегодняшнюю российскую эскалацию на Донбассе. Об этом сегодня, 18 февраля, бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен написал в Twitter, сообщает «».

«Эта агрессия должна быть осуждена со стороны США и ЕС, и Путин должен понять, что путь для улучшения отношений между Западом и Россией идет через Украину», – подчеркнул Расмуссен.

Он назвал тревожной сегодняшнюю эскалацию, когда с российской стороны была осуществлена атака на украинские позиции с использованием запрещенных Минскими договоренностями вооружений.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. При этом в Кремле традиционно открестились от причастности к наступлению незаконных вооруженных формирований (НВФ) на Донбассе и заявили, что не в курсе, почему это произошло.