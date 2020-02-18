«Большое строительство»: В Краматорске в 2020 году должны открыть два новых стадиона

В Краматорске в 2020 году должны открыть два новых стадиона в рамках реализации проекта «Большое строительство». Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Как сообщил заместитель Краматорского городского головы Юрий Люлька, согласно проекта, спортивно-оздоровительный комплекс по улице Парковой возле детско-юношеской спортивной школы № 2 будет иметь футбольное поле с искусственным покрытием размерами 105x68 м. Также здесь предусмотрены беговые дорожки по кругу, спортивные площадки, трибуны для зрителей, а также освещение. Объект будет возводиться за счет средств Государственного фонда регионального развития (ГФРР) и софинансирования из городского бюджета.

А в парке культуры и отдыха «Сад Бернадского» на завершающем этапе находится обустройство крытого футбольного поля с искусственным покрытием размерами 60х40 м с освещением и цифровым табло. Общая стоимость работ составила 18 млн 722 тыс. 300 грн. Проект реализован за счет государственного бюджета (программа Минрегиона) и местного бюджета (субвенции на социально-экономическое развитие).

«Отметим, что новые спортивные сооружения позволят расширить возможности для населения по занятиям физической культурой и спортом и проводить занятия круглый год», – подытожили в пресс-службе ДонОВГА.

Напомним, в Донецкой области до конца 2020 года должны появиться 5 новых стадионов, два из которых – в Краматорске.

Как сообщалось ранее, Донецкая область имеет четкий план действий в рамках проекта «Большое строительство».