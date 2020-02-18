Хомчак о бое возле Золотого: ВСУ не отошли с позиций

После нападения незаконных вооруженных формирований (НВФ) на наблюдательный пункт «Баня», ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания СНБО заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

«Бойцы отошли не с позиции, это наблюдательный пункт. От него отошли, потому что нужно было наносить туда удар. Там был бой, они отошли, наш 200-й остался там. И 200-е противника также находятся там, потому что сейчас там противника нет. И там работала наша артиллерия и, соответственно, другие средства. Поэтому сейчас режим перемирия объявила та сторона, для того чтобы забрать своих убитых и раненых. Соответственно, сейчас работает Совместный центр координации и контроля (СЦКК). Там есть алгоритм действий, как они должны работать, чтобы мы могли забрать нашего погибшего, а та сторона своих могла забрать», – сказал Хомчак.

Он уточнил, что возле этого наблюдательного пункта стояла камера, и первым делом противник уничтожил эту камеру. «У нас по всему периметру стоят камеры, которые дают картину и днем, и ночью, что происходит. Нанесли удар артиллерией, причем по двум бригадам. Реагирование было соответствующее. На войне так. Все отработали соответствующим образом, но, к сожалению, есть погибший и есть раненые», – подытожил начальник Генштаба.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.

По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии.