Для начисления пенсии: В Украине утвердили показатель средней зарплаты за декабрь 2019 года

В Украине сегодня, 18 февраля, утвердили показатель средней заработной платы за декабрь 2019 года для начисления пенсии, а также показатель средней зарплаты за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

«Утвержден показатель средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая в соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" учитывается для начисления пенсии», – говорится в сообщении.

Так, по данным ПФУ, за декабрь 2019 года показатель средней зарплаты утвержден в сумме 10 тыс. 583 грн 10 коп., за 2019 год в сумме – 9 тыс. 205 грн 19 коп.

Напомним, в Украине в 2030 году только 40% пенсионеров будут иметь необходимый страховой стаж.