Обострение на Донбассе: Аваков обсудил вопрос с координатором Госдепа по борьбе с терроризмом

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и координатор Госдепа США по борьбе с терроризмом Натан Сейлс обсудили обострение ситуации на Донбассе и шаги сотрудничества. Об этом сегодня, 18 февраля, министр сообщил в Twitter.

«С координатором по вопросам противодействия терроризму, заместителем госсекретаря Натаном Сейлсом определили практические шаги сотрудничества в борьбе с терроризмом, обсудили обострение ситуации на Донбассе – только решительная позиция и совместные действия стран-партнеров остановят дерзкую агрессию РФ!» – написал Аваков.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых.

По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии.