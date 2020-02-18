Хомчак рассказал об увеличении потерь ВСУ в 2020 году

В зоне операции Объединенных сил в этом году ВСУ несет потери большие, чем за аналогичный период прошлого года. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 18 февраля, в ходе брифинга в Киеве по итогам заседания СНБО заявил начальник Генерального штаба ВСУ Руслан Хомчак.

При этом он не назвал точную цифру, но отметил тенденци. «Если мы берем скупыми цифрами сравнения, хотя я б так не сравнивал, то, если брать прошлый год, то, в сравнении с прошлым годом, у нас немного больше и погибших, и раненых. Сейчас цифры буквально нет под рукой», – сказал Хомчак.

По его словам, если сравнивать количество обстрелов, то их такое же количество, как было и в прошлом году.

Хомчак уточнил, что более раннюю статистику для сравнения брать совсем не корректно. «Если сравнивать с предыдущими годами, то мы не можем брать ни 2015 год, так как было напряжение боевых действий, ни 2016-й. Однако мы сравниваем постоянно, каждую неделю, каждый день. Мы стараемся сделать так, чтобы люди не гибли и не были ранены, но война продолжается, и есть, к сожалению, раненые, и есть, к сожалению, убитые», – сказал начальник Генштаба ВСУ.

Напомним, сегодня, 18 февраля, НВФ на Луганщине пошли в наступление, атаковали позиции украинских военных и попытались прорваться через линию разграничения. Бой завершился, подразделения Объединенных сил дали адекватный огневой ответ противнику и удержали полный контроль над ситуацией. Также в штабе ООС сообщили о потерях среди украинских военных.

На обострение ситуации отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что НВФ запросили «режим тишины», чтобы забрать своих раненых и убитых. По словам Хомчака, члены незаконных вооруженных формирований (НФВ) «ЛНР» реально планировали продвинуться вперед на линии разграничения и именно в годовщину Дебальцевской трагедии. Также Хомчак уточнил, что после нападения незаконных вооруженных формирований на наблюдательный пункт «Баня», ВСУ покинули этот пункт, но не отошли с позиций.