Чем может помочь новый телеканал для жителей неподконтрольного Донбасса, – мнение эксперта

Идея запуска нового украинского телеканала для жителей временно неподконтрольных украинской власти территорий Донбасса может быть полезной в контексте противодействия информационным атакам. Такое мнение выразила правовой аналитик благотворительного фонда «Право на захист» («Правоа на защиту») Элина Шишкина, передают «Комментарии».

«В этом случае жители временно оккупированных территорий (ВОТ) будут получать достоверную информацию о законодательных изменениях, например, в сфере жилья для внутренне перемещенных лиц, образования для детей с ВОТ, выплаты пенсий и предоставления социальных услуг и тому подобное. То есть, телеканал может быть предназначен в первую очередь для донесения информации о том, что и как здесь происходит. Истории из жизни переселенцев, отдельные темы такие как поиск работы и построения собственного бизнеса переселенцами, переквалификация, образование и медицина, экологическая ситуация на Донбассе, возможности для получения жилья – все это может быть предметом информационной политики нового телеканала», – сказала Элина Шишкина.

Напомним, по словам министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, новый украинский телеканал для жителей неподконтрольных украинским властям территорий выйдет в эфир с 1 марта. А также, что различные медиагруппы Украины согласились бесплатно предоставлять свой лучший контент этому телеканалу.

Также сообщалось, что информационно-развлекательный канал для жителей временно неподконтрольных территорий Донбасса будет вещать на базе телеканала иновещания UATV и сможет покрыть 80% неподконтрольного Донбасса.