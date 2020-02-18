Пересечение линии разграничения Донбасса: Люди назвали причины и что беспокоит (Инфографика)

На Донбассе количество пересечений через линию разграничения резко снизилось – на 107 тыс 101 по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению прошлым годом (январь 2020 года), число пересечений выросло на 87 тыс 899. Как сообщают «Донецкие новости», об этом говорится в мониторинговом отчете «Пересечение линии разграничения через КПВВ»* за январь 2020 года Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту»), опубликованном сегодня, 18 февраля, на сайте организации.

Согласно отчету, 62% респондентов были старше 60 лет. Большинство респондентов составили женщины – 61%.

По данным правозащитников, самой главной причиной пересечения линии разграничения у жителей подконтрольной территории является посещение родственников, а у жителей временно неподконтрольной украинской власти территории – проблемы с пенсией/социальными выплатами.

По возрастной категории, согласно отчету, самой главной причиной пересечения линии разграничения у людей возрастом 18-34 года является – проблемы с документами, 35-59 лет – посещение родственников, 60 и старше – проблемы с пенсией/социальными выплатами.

Что касается факторов беспокойства, то правозащитники представили инфографику по каждому КПВВ:

Напомним, в январе линию разграничения на Донбассе пересекли более 1 млн человек.

* В основу отчета положены данные, собранные в течение 35 визитов на 5 КПВВ в январе 2020 года. Были опрошены 2 175 человек. Отчет содержит информацию, собранную БФ «Право на защиту» в рамках опроса, который регулярно проводится с июня 2017 года. КПВВ расположены в Донецкой («Майорское», «Марьинка», «Гнутово» и «Новотроицкое») и Луганской («Станица Луганская») областях. Опрос является частью мониторинга нарушения прав населения, пострадавшего от конфликта.