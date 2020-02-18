На Донетчине бывшего прокурора подозревают в сотрудничестве с НВФ

На Донетчине бывшему прокурору сообщено о подозрении в сотрудничестве с незаконными вооруженными формированиями (НВФ). Об этом сегодня, 18 февраля, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«По согласованию с прокуратурой Донецкой области жителю с. Никольское Володарского района сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 КК Украины, то есть в участии в террористической организации», – говорится в сообщении.

Как установило досудебное расследование, в период с ноября 2014 года по сентябрь 2016 года мужчина, изменив присяге работника органов прокуратуры Украины, сотрудничал с незаконными вооруженными формированиями на временно неподконтрольной украинским властям территории Донецкой области.

Отмечается, что занимая «должности» так называемого «прокурора отдела поддержания государственного обвинения генеральной прокуратуры ДНР», «старшего прокурора отдела надзора за соблюдением законов в сфере государственной безопасности главной военной прокуратуры ДНР» и «старшего помощника прокурора прокуратуры г. Донецка ДНР», злоумышленник открывал уголовные дела, проводил следственные действия, задерживал людей, проводил их аресты, а также организовывал незаконные проверки на предприятиях, в учреждениях и организациях, а также, совершал другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно неподконтрольной Украине территории Донецка и некоторых городов Донецкой области.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

В прокуратуре напомнили, что в соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.