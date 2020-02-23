Право на пенсию: В ПФУ рассказали, что ведет к потере страхового стажа

В Украине долги по уплате страховых взносов ведут к потере страхового стажа. Об этом сообщает пресс-служба управления Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в городе Краматорск Донецкой области.

Так, наличие необходимых лет страхового стажа определяет право человека на пенсионное обеспечение. Ведь с 1 января 2020 года для выхода на пенсию в возрасте 60 лет необходимо иметь 27 лет страхового стажа. Ежегодно количество лет страхового стажа, необходимых для назначения пенсии по возрасту в 60 лет, будет увеличиваться на один год и с 1 января 2028 года составит не менее 35 лет.

Согласно ст. 24 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального страхового взноса.

«В случае, если предприятие имеет долг по уплате начисленного единого взноса, период, за который такая задолженность полностью не погашена, не засчитывается в страховой стаж работников. Кроме того, начисленный за этот период заработок не включается для расчета пенсий. Уплата единого социального взноса – это также обязанность для каждого физического лица-предпринимателя, как за себя, так и за работников, труд которых такое лицо использует», – говорится в сообщении.

Напомним, в Украине согласно ныне действующего пенсионного законодательства, размер пенсии зависит от страхового стажа и заработка, с которого фактически уплачены страховые взносы в ПФУ.